Thomas Müller nicht mehr als WM-Experte vor Ort

Vincent Wuttke 25.06.2026 • 23:11 Uhr Thomas Müller fehlt beim letzten Gruppenspiel der Deutschen in New York. Was es damit auf sich hat.

Aufmerksamen Zuschauern bei MagentaTV fiel die Abwesenheit von Thomas Müller vor dem deutschen 1:2 gegen Ecuador (im LIVETICKER) zum Abschluss der Gruppenphase bei der WM schnell auf. Die Fans müssen sich vorerst wohl an Sendungen ohne die Bayern-Legende gewöhnen.

Grund: Müller hat nun wieder andere Pflichten, das wurde bei einer kurzen Schalte während des Vorberichts deutlich. Der 36-Jährige war dort im Jersey seines MLS-Klubs Vancouver Whitecaps zu sehen.

Der frühere Bayern-Star hat die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Müller erklärte, die erste Einheit sei „sozusagen in den Büchern. Ich werde gleich erst mal im Physioraum noch ein bisschen eingestellt und währenddessen das Spiel verfolgen.“

Wie geht es für Müller weiter?

Müller begleitet bei dem Turnier erstmals das Fußballgeschehen als Experte. Gemeinsam mit Jürgen Klopp oder Mats Hummels sorgte er für großen Spaß bei Zuschauern – musste aber auch Kritik hinnehmen.