"Wach auf!" Scharfe Ansage von Tuchel im Training

Thomas Tuchel hat mit scharfen Anweisungen im Training der englischen Nationalmannschaft für Aufsehen gesorgt. Bei einer Übungseinheit wies der deutsche Trainer der Three Lions seinen Außenverteidiger Djed Spence lautstark an, „aufzuwachen“.
Scharfe Ansage von Tuchel geht viral
Videos von der Szene sorgten insbesondere in den Sozialen Medien für Verwunderung. „Djed, Djed, Djed, wach auf!“, hatte Tuchel gerufen. „Wach auf! Es sind schon fünf Minuten, auf geht’s!“
Deutsche Fans dürften sich an einen brisanten Vorfall aus Tuchels Zeiten beim Bundesligisten FSV Mainz 05 erinnert fühlen. Damals hatte der Coach das Talent Shawn Parker vor versammelter Mannschaft wütend zur Rede gestellt.
England-Star reagiert auf Tuchel-Anpfiff
Diesmal war Tuchel allerdings deutlich entspannter. Und der kritisierte Spence nahm seinem Trainer die Aktion auch nicht übel, wie er selbst betonte.
„Jede Einheit muss von der höchsten Qualität sein. Das erwartet er von uns, es ist gut“, sagte Spence laut Sky Sports. Er sei auch nicht der einzige, dem Tuchel dies mitteile: „Es ist Teil des Spiels“.
Generell halte er Tuchel für einen großartigen Trainer vor dem er großen Respekt habe: „Wir können etwas Besonderes erreichen. Ich glaube, Tuchel hat diese Atmosphäre mit diesem Team aufgebaut.“
England hatte sein erstes WM-Spiel mit 4:2 gegen Kroatien gewonnen. Tuchel und Co. treffen am Dienstag auf Ghana (22 Uhr im LIVETICKER). Im letzten Gruppenspiel wartet Panama.