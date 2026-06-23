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WM: Trauerfall: Frankreich-Coach Deschamps reist ab

Trauerfall: Frankreich-Coach reist ab

Der Coach von Les Bleus muss einen schwere Schicksalsschlag verkraften: Das Sportliche rückt in den Hintergrund.
Nach dem 3:0-Erfolg Frankreichs gegen den Irak spricht Frankreich-Star Kylian Mbappé darüber, was er machen muss, um mit Lionel Messi mithalten zu können.
SID
Der Coach von Les Bleus muss einen schwere Schicksalsschlag verkraften: Das Sportliche rückt in den Hintergrund.

Die französische Fußball-Nationalmannschaft muss in ihrem letzten WM-Gruppenspiel ohne Trainer Didier Deschamps auskommen. Wie der nationale Verband FFF mitteilte, sei die Mutter des 57-Jährigen am Dienstag verstorben und der Coach deshalb in die Heimat gereist. Deschamps werde in Frankreich an der Beerdigung teilnehmen und in den kommenden Tagen als Chef erstmal von seinem Assistenten Guy Stéphan vertreten.

„Didier Deschamps wird vor dem Spiel Norwegen gegen Frankreich nicht das Training leiten können. Er wird am Freitag beim letzten Spiel der Gruppe I auch nicht auf der Trainerbank sitzen können“, schrieb die FFF in ihrem Statement: „Der Nationaltrainer musste heute Morgen den schmerzlichen Tod seiner Mutter verkraften. Er wird nach Frankreich zurückkehren, um an der Beerdigung teilzunehmen.“

Ihr Ticket für die K.o.-Runde haben Les Bleus bereits sicher, am Freitag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) geht es in Boston gegen Norwegen nur noch den Gruppensieg. Der Équipe Tricolore reicht hierfür dank der besseren Tordifferenz bereits ein Remis, der Erstplatzierte der Gruppe I wäre ein potenzieller Achtelfinal-Gegner der deutschen Mannschaft. Ob Deschamps bis zum Sechzehntelfinale am 30. Juni in die USA zurückkehrt, ließ der Verband zunächst offen.

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