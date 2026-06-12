„Toi, toi, toi“: Kanzler Merz wünscht DFB-Team viel Erfolg

SID 12.06.2026 • 13:19 Uhr Der CDU-Politiker klingelt bei der Nationalmannschaft durch und übermittelt die besten WM-Wünsche.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft viel Erfolg auf der Jagd nach dem fünften Stern gewünscht. Der CDU-Politiker übermittelte seine besten Wünsche ins WM-Quartier nach Winston-Salem per Videotelefonat, wie in einem Filmchen im Netz zu sehen ist.

„Hallo, hier ist Friedrich Merz“, meldet sich der 70-Jährige bei DFB-Kapitän Joshua Kimmich sowie dessen Kollegen Kai Havertz und Jonathan Tah aus dem Spielerrat. Im Verlauf des Gesprächs stößt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hinzu. „Sieht gut aus“, kommentiert Merz die Lage, Kimmich versichert ihm: „Die Stimmung passt, um Spiele zu gewinnen.“

Merz bekräftigt: „Ganz Deutschland hält euch die Daumen! Hier fiebern alle mit!“ Nachdem sich die Stars für die Unterstützung aus der Heimat bedankt haben („brauchen wir!“), verabschiedet sich Merz mit den Worten: „Viele Grüße, toi, toi, toi. Ich würde mal sagen, Herr Nagelsmann, wir telefonieren mal zwischendurch, wie der Stand der Dinge ist, wenn die ersten Spiele gelaufen sind.“

Der viermalige Weltmeister startet am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Houston gegen Außenseiter Curacao ins Turnier. Weitere Gruppengegner sind Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) und Ecuador.