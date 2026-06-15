Top-Quote für ARD: 23,43 Millionen Fans sehen DFB-Auftaktsieg

SID 15.06.2026 • 10:28 Uhr Die ARD freut sich bei Deutschlands Kantersieg gegen Curacao über großes Interesse.

Der WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat der ARD eine sehr gute Quote beschert. Den 7:1-Sieg der DFB-Elf über WM-Neuling Curacao sahen am Sonntagabend durchschnittlich 23,43 Millionen Menschen bei dem öffentlich-rechtlichen Sender, der entsprechende Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 70,2 Prozent. Livestreams und die Anteile von MagentaTV, wo das Spiel ebenfalls zu sehen war, sind hierbei nicht berücksichtigt.

Damit verfolgten mehr als doppelt so viele Menschen den WM-Auftakt wie noch beim Turnier 2022 in Katar. Vor vier Jahren hatten lediglich 9,23 Millionen Fans zur 1:2-Auftaktniederlage gegen Japan (mittwochs, 14 Uhr/ARD) eingeschaltet. Den WM-Auftakt 2018 in Russland, damals 0:1 gegen Mexiko, hatten 25,97 Millionen Menschen verfolgt (sonntags, 19 Uhr/ZDF), das 5:1 über Schottland zum Start in die Heim-EM 2024 sahen 22,49 Millionen Menschen (freitags, 21 Uhr/ZDF).

Die Quote sei „ein großartiger Start für die ARD in diese Fußball-WM“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky dem SID: „Dies zeigt: Sportübertragungen – insbesondere Fußball-Live-Übertragungen – sind nach wie vor ein Erfolgsgarant und versammeln ein Millionenpublikum egal welchen Alters vor den Bildschirmen, wie es keine andere TV-Übertragung schafft.“

Quote von WM-Finale 2014 unerreicht

Auch in der jüngeren Altersgruppe (14 bis 49 Jahre) konnte sich die ARD über einen Topwert freuen, hier lag der Marktanteil gar bei 81,5 Prozent.

Für den TV-Quotenrekord hatte die deutsche Nationalmannschaft 2014 gesorgt. Den WM-Triumph im Finale gegen Argentinien sahen 34,65 Millionen Menschen. So viele Menschen haben in Deutschland nie zuvor zeitgleich eine Sendung gesehen, der Marktanteil lag damals bei 86,3 Prozent.

ZDF und ARD übertragen bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada zusammen 60 der 104 Spiele, bei MagentaTV sind alle Partien live zu sehen.

Top 10: TV-Quoten bei deutschen Spielen

1. 13. Juli 2014, Finale der Fußball-WM: Deutschland gegen Argentinien (1:0 n.V.) – 34,65 Millionen, 86,3 Prozent Marktanteil (ARD)

2. 8. Juli 2014, Halbfinale der Fußball-WM: Deutschland gegen Brasilien (7:1) – 32,57 Millionen, 87,8 Prozent Marktanteil (ZDF)

3. 7. Juli 2010, Halbfinale der Fußball-WM: Deutschland gegen Spanien (0:1) – 31,10 Millionen, 83,2 Prozent Marktanteil (ARD)

4. 7. Juli 2016, Halbfinale der Fußball-EM: Deutschland gegen Frankreich (0:2) – 29,85 Millionen, 80,3 Prozent Marktanteil (ZDF)

5. 4. Juli 2006, Halbfinale der Fußball-WM: Deutschland gegen Italien (0:2 n.V.) – 29,66 Millionen, 84,1 Prozent Marktanteil (ZDF)

6. 25. Juni 2008, Halbfinale der Fußball-EM: Deutschland gegen Türkei (3:2) – 29,46 Millionen, 81,6 Prozent Marktanteil (ZDF)

7. 23. Juni 2010, Vorrunde der Fußball-WM: Deutschland gegen Ghana (1:0) – 29,30 Millionen, 79,6 Prozent Marktanteil (ARD)

8. 8. Juli 1990, Finale der Fußball-WM: Deutschland gegen Argentinien (1:0) – 28,66 Millionen, 87,9 Prozent Marktanteil (ARD)

9. 2. Juli 2016, Viertelfinale der Fußball-EM: Deutschland gegen Italien (6:5 i.E.) – 28,47 Millionen, 79,7 Prozent Marktanteil (ARD)