Was Petersen Joker Undav rät

SID 22.06.2026 • 12:41 Uhr Ex-Stürmer Nils Petersen sieht in DFB-Torjäger Deniz Undav den perfekten Einwechselspieler - und hat einen entsprechenden Ratschlag parat.

Er war in seiner Karriere der Topjoker der Fußball-Bundesliga – nun versucht Nils Petersen dem deutschen „super sub“ Deniz Undav die Rolle als Einwechselspieler bei der WM schmackhaft zu machen.

„Wir kommen ab dem Sechzehntelfinale in immer engere Spiele, und da braucht es dich dann. Selbst wenn wir gegen Ecuador jetzt durchrotieren, sage ich: Trotzdem Joker bleiben! Bleib in dieser Rolle! Du kannst dieser Mannschaft, der Bank, der Tribüne, aber auch dem ganzen Land so eine Energie vermitteln“, sagte Petersen in der kicker-Show „Spotlight DFB“ vor dem abschließenden Vorrundenspiel der Nationalmannschaft gegen Ecuador am Donnerstag (ab 22 Uhr im LIVETICKER).

Undav hatte sich mit seinen zwei Toren beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste erneut für einen Stammplatz im weiteren Turnierverlauf empfohlen. Schon beim 7:1 des DFB-Teams gegen Curacao hatte der Stuttgarter Angreifer mit einem Treffer und zwei Vorlagen geglänzt. Gerade Undav strahle „immer so eine Coolness“ aus, sagte Petersen: „Deswegen ist er auch der perfekte Joker.“

Petersen häufig als Joker aktiv

Petersen galt mit 34 Toren von der Bank in seiner Karriere selbst als perfekter Einwechselspieler. Er könne deshalb „ein Lied davon singen. Ich habe mich auch mal dagegen gewehrt, ich wollte das auch immer nicht hören, und ich wollte auch am liebsten vor 80.000 Menschen einlaufen. Aber du musst irgendwann verstehen: Du bist kein Auswechselspieler, du bist Einwechselspieler“, betonte der frühere Freiburger.

„Du hast eine Rolle für die letzten zehn, 20 Minuten – dann, wenn das Spiel aufgeht.“

Für Petersen ist dies „alles Mindset. Du kommst rein, die Mitspieler wirken müde, und du hast das Gefühl, du gibst noch mal einen krassen Input mit deiner Energie und Leichtigkeit.“