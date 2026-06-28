Tor und Tränen: Emotionaler Eustáquio denkt an seine Eltern

SID 29.06.2026 • 01:36 Uhr Kanadas WM-Held erlebt einen Tag voller Emotionen. Die Erinnerung an seine verstorbenen Eltern prägen den großen Moment.

Inmitten des Freudentaumels übermannten Kanadas WM-Helden Stephen Eustáquio die Emotionen, als er an seine Familie dachte. Er rieb sich mit den Händen durch die feuchten Augen, seine Stimme stockte: „Alles, was ich tue“, sagte der 29 Jahre alte Eustáquio, „mache ich für meine Familie – für meine Eltern, für meine Freundin, für meine Tochter. Für meine Freunde zu Hause. Für alle.“

Seine emotionale Reaktion lag in einer traurigen Vorgeschichte begründet. Der Reporter hatte den Torschützen, der Kanada in der Nachspielzeit gegen Südafrika (1:0) erstmals ins Achtelfinale geführt hat, gefragt, wie er sich in diesem Moment an seine Familie erinnere.

Eustaquios Mutter Esmeralda war 2023 an einem Hirntumor gestorben, er erfuhr davon während eines Spiels mit dem FC Porto und ließ sich deshalb umgehend auswechseln. Sein Vater Armando verstarb im Jahr darauf nach einem Herzinfarkt. In seiner Antwort im Interview nach dem goldenen Tor am Sonntag reagierte er entsprechend bewegt.

Auch Trainer Jesse Marsch ließ die Geschichte seines Vizekapitäns nicht kalt. „Es gibt keinen, der es mehr verdient hätte in dieser unglaublichen Gemeinschaft. Er ist ein sehr zuverlässiger Mensch, er weiß, worauf es bei uns ankommt“, sagte Marsch und schob hinterher: „Ich denke, seine Eltern haben heute aus dem Himmel zugesehen.“

Eustaquio wurde in Ontario, Kanada, geboren, bevor er mit elf Jahren mit seinen Eltern zurück nach Portugal zog. In den U-Teams spielte er sowohl für Kanada als auch für Portugal, 2019 entschied er sich für sein Geburtsland.