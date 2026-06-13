Toronto: Zwei Deutsche festgenommen

SID 13.06.2026 • 14:25 Uhr Der Vorfall ereignete sich vor dem WM-Spiel zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina.

Die Polizei von Toronto hat im Rahmen des WM-Spiels zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina (1:1) zwei Deutsche festgenommen und auf Körperverletzung an Beamten angeklagt. Laut Bericht soll es am Freitag rund 40 Minuten vor Anpfiff im Stadion zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der Polizisten beworfen wurden. Zwei erlitten dabei leichte Verletzungen.

Die Deutschen, 27 und 25 Jahre alt, sollen demnach einer bosnischen Fangruppe angehören. Beide müssen noch am Samstag um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) vor dem Toronto Regional Bail Centre erscheinen.