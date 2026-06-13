Die Polizei von Toronto hat im Rahmen des WM-Spiels zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina (1:1) zwei Deutsche festgenommen und auf Körperverletzung an Beamten angeklagt. Laut Bericht soll es am Freitag rund 40 Minuten vor Anpfiff im Stadion zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der Polizisten beworfen wurden. Zwei erlitten dabei leichte Verletzungen.
Toronto: Zwei Deutsche festgenommen
Der Vorfall ereignete sich vor dem WM-Spiel zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina.
Zwei Deutsche wurden festgenommen
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Die Deutschen, 27 und 25 Jahre alt, sollen demnach einer bosnischen Fangruppe angehören. Beide müssen noch am Samstag um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) vor dem Toronto Regional Bail Centre erscheinen.
Auf dem Platz hatte Jovo Lukic (21.) Bosnien-Herzegowina in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit rettete Cyle Larin (79.) dem Co-Gastgeber immerhin den ersten Punkt bei einer WM.