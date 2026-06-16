WM 2026: Tuchel-Boss bestätigt brisante Klausel

SID 16.06.2026 • 16:50 Uhr England könnte Thomas Tuchel nach der WM offenbar trotz eines Vertrags bis 2028 bei Bedarf relativ leicht loswerden.

Thomas Tuchel könnte nach der WM im Falle eines Scheiterns der Titelmission seinen Job als Nationaltrainer von England verlieren – obwohl der 52-Jährige seinen Vertrag bei den Three Lions erst im Februar bis 2028 verlängert hatte.

Doch in dem neuen Kontrakt wurde eine leistungsabhängige Klausel vereinbart. Das bestätigte Mark Bullingham, Geschäftsführer des englischen Fußball-Verbandes FA, einen Tag vor dem WM-Auftakt gegen Kroatien (Mittwoch, 22.00 Uhr im LIVETICKER).

„In jedem einzelnen Vertrag bei der FA gibt es Leistungsklauseln, aber ich werde nicht im Detail darauf eingehen“, sagte Bullingham im Teamcamp in Kansas City. Auf der anderen Seite bestehe nicht die Gefahr, im Falle einer erfolgreichen WM Tuchel an einen Klub oder ein anderes zu verlieren. „Wir können ihn an diesen Vertrag binden“, sagte Bullingham.

Tuchel-Vertrag löst Kritik in England aus

Dass die FA Tuchels Vertrag noch vor der Titelmission bei der WM bis zur Heim-EM 2028 in Großbritannien und Irland verlängert hatte, löste auf der Insel Kritik aus.

„Die Realität ist, dass er ein Trainer auf Topniveau ist, der sehr gefragt wäre. Wir wussten, dass wir jemanden haben, der einen wirklich guten Job macht, und wir können nicht einfach erwarten, dass jemand abwartet und schaut, wie es läuft“, rechtfertigte sich Bullingham. Zudem wollte der Manager vermeiden, dass Spekulationen über Tuchels Zukunft die WM überschatten: „Man möchte so etwas nie im Hintergrund haben, wenn man in ein Turnier geht.“