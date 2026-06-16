Proteste vor hochbrisanter WM-Partie des Iran

SID 16.06.2026 • 02:08 Uhr Die iranischen Fans protestieren vor dem Stadion gegen das Regime in Teheran. Trotz Verbot wird auch die historische Flagge des Iran gezeigt.

Trotz des Verbots der FIFA haben zahlreiche Fans beim WM-Spiel in Los Angeles die historische Flagge des Iran gezeigt.

Im gigantischen SoFi Stadium waren schon weit vor Anpfiff der Partie gegen Neuseeland (3.00 Uhr im LIVETICKER) viele Fans mit der früheren iranischen Nationalflagge zu sehen, die bis zur Islamischen Revolution 1979 offiziell verwendet wurde. Sie enthält ein Löwen- und Sonnenmotiv und gilt heutzutage als Symbol der Opposition.

Proteste vor dem Stadion

Vor dem Stadium gab es Proteste zahlreicher iranischer Anhänger gegen das Regime in Teheran. Im kalifornischen Süden lebt die größte iranische Gemeinde außerhalb des Iran. Die erste Partie der Iraner in den USA galt trotz des laut US-Präsident erreichten Friedensabkommen zwischen beiden Kriegsparteien als hochbrisant.

Der Oberste Gerichtshof des Bezirks Los Angeles hatte erst wenige Stunden vor dem Auftaktspiel des Team Melli entschieden, dass das Verbot der historischen Flagge bei der WM bestehen bleibt. Der Fall war nach einer kurzfristigen Klage des „Institute for Voice of Liberty“ sowie eines iranischen Fans vorgezogen worden, wie die New York Times berichtete.