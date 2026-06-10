Trump unterstreicht: Werde bei WM sein

SID 10.06.2026 • 20:06 Uhr Der US-Präsident will sich beim Turnier zeigen - wann und wo, ist noch offen.

Ob Donald Trump bei der Fußball-WM eine Rolle spielen wird? Natürlich! Der US-Präsident bejahte eine entsprechende Frage bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus: „Das werde ich, das werde ich.“ Der 79-Jährige nannte allerdings keine Details. Weltverbandspräsident Gianni Infantino hatte zuvor erklärt, er erwarte, dass Trump dem neuen Weltmeister am 19. Juli nach dem Finale die Trophäe überreichen werde.

Im vergangenen Jahr hatte Trump bereits nach dem Endspiel der Klub-Weltmeisterschaft im MetLife Stadium in New Jersey, in dem auch das WM-Endspiel stattfinden wird, bei der Siegerehrung eingegriffen – und war dafür ausgebuht worden.

Er habe am Morgen „mit Gianni gesprochen, er sagte, es habe noch nie etwas Vergleichbares gegeben“, verkündete Trump am Mittwoch. Die WM in den USA, Mexiko und Kanada wird am Donnerstag eröffnet. 48 Nationen sind vertreten, so viele wie nie.

Viel Wirbel vor dem Start der WM

Das Sportliche wurde jedoch von einigen Schlagzeilen abseits des Spielfelds überschattet; von horrenden Ticketpreisen bis hin zu verschärften Einwanderungsbestimmungen, die dazu führten, dass Fans, Teamoffizielle und ein vom Weltverband FIFA nominierter somalischer Schiedsrichter an der Einreise in die Vereinigten Staaten gehindert wurden.