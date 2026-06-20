"Absoluter Tiefpunkt" - Türkische Presse nach WM-Aus entsetzt

SID 20.06.2026 • 09:43 Uhr Nach dem frühen Aus bei der Fußball-WM reagiert die türkische Presse mit Trauer und scharfer Kritik.

Nach dem feststehenden Aus der türkischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Nordamerika reagiert die Presse des Landes schockiert.

Die Kritik richtet sich gegen die schwache Offensive – und Torwart Ugurcan Cakir.

Hürriyet: „Kein Tor, kein Punkt. Ein bitterer Abschied und eine große Enttäuschung!“

Fanatik: „Wie Haiti! Wir scheiden aus, ohne ein Tor zu erzielen – wie Haiti! Wir teilen das Schicksal des schwächsten Teams im Turnier.“

Söszu: „Nach der Niederlage gegen Australien jetzt auch noch gegen Paraguay. Wir erleben eine Enttäuschung. Es hat nicht funktioniert. Schon vor dem ersten Gruppenspiel sind wir raus.“

Habertürk: „Das WM-Abenteuer der türkischen Nationalmannschaft bei ihrer erste Teilnahme seit 24 Jahren war nur von kurzer Dauer. Voller Hoffnung und Vorfreude waren wir gestartet. Und jetzt sind wir schon vor dem letzten Spiel raus.“

Türkische Presse von „Albtraum“ geschockt

Türkiye: „Ein Albtraum!“

Takvim: „2 Spiele, 80 Prozent Ballbesitz, 62 Schüsse, 0 Tore, 0 Punkte – lebe wohl!“

Yeni Safak: „Unsere Nationalmannschaft, die mit großen Hoffnungen zur Weltmeisterschaft 2026 angereist war, erlebte in Amerika einen wahren Albtraum. Die jungen Stars, die in zwei Spielen kein einziges Tor erzielen, stürzen Millionen von Fans in tiefe Trauer.“

Aksam: „Was hast du nur getan, Ugurcan Cakir! Du hast in beiden Spielen den absoluten Tiefpunkt erreicht.“