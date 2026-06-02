Türkischer WM-Kader ohne VfB-Kapitän Karazor

SID 02.06.2026 • 18:01 Uhr Der Stuttgarter ist einer von neun gestrichenen Spielern. Dagegen sind die Bundesliga-Profis Uzun, Kabak und Özcan dabei.

Atakan Karazor vom VfB Stuttgart gehört nicht zum endgültigen Aufgebot der Türkei für die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli). Der Mannschaftskapitän der Schwaben, der beim DFB-Pokalfinale wegen Leistenproblemen nicht zum Einsatz gekommen war, ist einer von neun Spielern, die einen Tag nach dem Sieg im Testspiel gegen Nordmazedonien (4:0) aus dem vorläufigen Kader gestrichen wurden.

In Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) und Salih Özcan (Borussia Dortmund) stehen allerdings drei andere Bundesliga-Profis im Kader von Nationaltrainer Vincenco Montella. Uzun hatte sich vor der EM 2024 in Deutschland gegen den DFB und für den türkischen Verband entschieden, war dann aber zu seiner großen Enttäuschung nicht für die Endrunde nominiert worden.

Die Youngster Arda Güler (Real Madrid) und Kenan Yildiz (Juventus Turin) sowie Kapitän Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) sind die bekanntesten Namen im türkischen Aufgebot, das am Dienstag in den Sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde. Der restliche Kader setzt sich großteils aus Spielern der Istanbuler Klubs Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas zusammen.