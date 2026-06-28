WM 2026: Diese K.o.-Spiele laufen im Free-TV

SPORT1 28.06.2026 • 13:53 Uhr Nach der Gruppenphase ist vor der K.o.-Runde: Bei der WM steht das Sechzehntelfinale an. So können Sie die Spiele live im TV verfolgen.

Nach dem Abschluss der Vorrunde haben die übertragenden TV-Sender den Plan für die erste K.o.-Runde der WM festgelegt. Zehn Sechzehntelfinal-Partien sind im Free-TV bei ARD und ZDF zu sehen, sechs Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV.

Dies betrifft auch das Sechzehntelfinale des Titelanwärters Frankreich gegen Schweden am Dienstag (23 Uhr im LIVETICKER). Zudem überträgt einzig MagentaTV die Spiele Niederlande gegen Marokko, Mexiko gegen Ecuador, USA gegen Bosnien-Herzegowina, Portugal gegen Kroatien sowie Argentinien gegen Kap Verde.

Auch die übrigen zehn Spiele werden beim Streaminganbieter der Telekom gezeigt, überdies übertragen ARD/ZDF im Wechsel live. Die Partie zwischen Deutschland und Paraguay am Dienstag läuft im ZDF.

Die Übertragungen des Sechzehntelfinales im Überblick:

Sonntag, 28. Juni 2026:

Südafrika – Kanada (21.00/ARD und MagentaTV)

Montag, 29. Juni 2026:

Brasilien – Japan (19.00/ZDF und MagentaTV)

Deutschland – Paraguay (22.30/ZDF und MagentaTV)

Dienstag, 30. Juni 2026:

Niederlande – Marokko (03.00/MagentaTV)

Elfenbeinküste – Norwegen (19.00/ARD und MagentaTV)

Frankreich – Schweden (23.00/MagentaTV)

Mittwoch, 1. Juli 2026:

Mexiko – Ecuador (03.00/MagentaTV)

England – DR Kongo (18.00/ARD und MagentaTV)

Belgien – Senegal (22.00/ARD und MagentaTV)

Donnerstag, 2. Juli 2026:

USA – Bosnien-Herzegowina (02.00/MagentaTV)

Spanien – Österreich (21.00/ARD und MagentaTV)

Freitag, 3. Juli 2026:

Portugal – Kroatien (01.00/MagentaTV)

Schweiz – Algerien (05.00/ZDF und MagentaTV)

Australien – Ägypten (20.00/ZDF und MagentaTV)

Samstag, 4. Juli 2026:

Argentinien – Kap Verde (00.00/MagentaTV)

Kolumbien – Ghana (03.30/ZDF und MagentaTV)

*alle Zeitangaben MESZ

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