Um 14.28 Uhr: DFB-Team Richtung WM aufgebrochen

SID 02.06.2026 • 14:35 Uhr Der Kader ist komplett, am Samstag steigt die Generalprobe in Chicago gegen die USA.

Die deutschen Fußballer sind mit ein wenig Verspätung in ihr WM-Abenteuer gestartet. Am Dienstag um 14.28 Uhr hob die Lufthansa-Maschine von Frankfurt/Main in Richtung Chicago ab. Der Abflug hatte sich aufgrund einer Gewitterfront etwas verzögert. Bundestrainer Julian Nagelsmann musste keine Neuen begrüßen. Im Flugzeug saßen die Auserwählten für die Jagd nach dem fünften Stern, die Nagelsmann zwölf Tage zuvor berufen hatte.

Wenige Stunden davor hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigt, dass er keine Korrekturen am gemeldeten Kader vornehmen wird. 26 Nominierte plus Trainingstorhüter Jonas Urbig gehören dem DFB-Tross an. Das erste Domizil in Chicago ist das Waldorf Astoria. Am Mittwochvormittag steht auf dem Gelände des MLS-Klubs Chicago Fire das erste Training auf US-Boden an. Kai Havertz trat nach dem verlorenen Finale in der Champions League mit dem FC Arsenal gegen Paris Saint-Germain die Reise nach Chicago separat an.

Am Samstag (20.30 Uhr MESZ/RTL) wartet im Soldier Field die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA. Zwischen den Pfosten soll dabei Manuel Neuer stehen. Falls der Rio-Weltmeister seine Wadenverletzung endgültig überwunden hat, würde er erstmals seit 2024 wieder das deutsche Tor hüten.