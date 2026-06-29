"Um unser Leben kämpfen": Schweden hofft auf Sensation

SID 29.06.2026 • 22:27 Uhr Die Skandinavier sind gegen Frankreich krasser Außenseiter. Sie hoffen auf das Spiel ihres Lebens.

Trainer Graham Potter sieht das Sechzehntelfinale gegen einen Topgegner wie Frankreich für Schweden als einzigartige Gelegenheit.

„Die Spieler brauchen den Glauben, dass sie diese Herausforderung meistern können“, sagte der 51-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Dienstag (ab 23:00 Uhr im LIVETICKER): „Es ist eine Chance, die du einmal im Leben kriegst, dass du bei einer WM gegen so einen Gegner spielst.“ Er spüre deshalb „einfach Vorfreude“.

Sein Team werde natürlich „nur wenige Chancen bekommen und müsse die nutzen“, führte Potter aus: „Wir müssen um unser Leben kämpfen, und das werden die Jungs machen.“

WM: Potter schwärmt von Mbappé

Vor allem könne man nicht nur auf einen Star wie Kylian Mbappé achten. „Da sind noch viele talentierte Topspieler mehr im Angriff, sie greifen herausragend an“, sagte der Engländer weiter: „Wir müssen als Team gut sein und verstehen, wie man zusammen verteidigen kann. Aber wir brauchen auch Entlastung nach vorne.“

Nach dem letzten Platz in der WM-Qualifikation und dem Lösen des Tickets über den Umweg Nations League sowie Playoffs sei es „schon großartig, dass wir so ein Spiel bekommen und diese Erfahrung machen dürfen. Aber es ist Fußball, und wir sind da um zu gewinnen“, betonte Potter.