"Extraprozentpunkte" - Deutsche Fans begeistern Undav

SID 22.06.2026 • 12:55 Uhr DFB-Fanliebling Deniz Undav setzt auf die Unterstützung des Anhangs - und zeigt hellseherische Fähigkeiten.

Super-Joker Deniz Undav und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft werden bei der WM auch von der Begeisterung der Fans getragen. „Ich hätte niemals gedacht, dass so viele Fans hier sein werden. Die Fans haben sich gemacht. Die Stimmung ist top, der Support ist überragend“, sagte Undav in einem am Montag ausgestrahlten DFB-Video.

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so krass sein wird“, ergänzte der Fanliebling und meinte: „Wir haben alle auch die Public Viewings gesehen in Deutschland, rappelvoll. Die Euphorie ist da, die Fans sind auf den Straßen, haben gefeiert und gehupt. Das ist sehr schön zu sehen und kann uns Spielern die Extraprozente geben.“

Bei Undav, der als Einwechselspieler gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) drei Tore und zwei Vorlagen beisteuerte, hat es offenbar schon Wirkung gezeigt. „Jetzt müssen wir weiter Leistung bringen, damit die Euphorie weiter anhält“, sagte er.

Undav ahnte Amiri-Vorlage

Vor allem der zweite Vorrundensieg, mit dem sich die DFB-Elf vorzeitig für die K.o.-Runde qualifiziert hatte, hat der Begeisterung noch einmal einen Schub gegeben. Undav hatte auch nach dem 0:1-Rückstand keinerlei Zweifel, dass es gelingen würde. „Die draußen sind, die auf dem Platz sind – jeder glaubt an uns.“

Der Stuttgarter zeigte dabei sogar hellseherische Fähigkeiten. Bei der Aktivierung Stunden vor dem Spiel habe er Nadiem Amiri gesagt, „dass ich es seit zwei Tagen im Gefühl habe, dass er reinkommt und es wird irgendwas passieren“. Der Mainzer legte ihm dann das 1:1 auf.

„Sein Gefühl lügt nicht“, sagte Amiri und lachte: „Ich frag den jetzt vor jedem Spiel, wie sein Gefühl ist.“ Dass Undav aber gleich beide Tore mit seinem schwachen Fuß erzielen würde, hatten weder Amiri noch Undav selbst erwartet.