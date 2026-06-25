Undav-Entscheidung offenbar gefallen - Nagelsmann mit zwei Wechseln

SID 25.06.2026 • 02:14 Uhr Antonio Rüdiger und David Raum ersetzen Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown. Ansonsten will Julian Nagelsmann an seiner Startformation erstmal nichts verändern.

Julian Nagelsmann verzichtet im abschließenden WM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf eine große Rotation. „Wir werden die Wechsel vornehmen, die wir vornehmen müssen“, sagte der Bundestrainer vor der Partie am Donnerstag (ab 22.00 Uhr im LIVETICKER) gegen Ecuador im Finalstadion in East Rutherford.

„Die Entscheidungen treffen wir nicht aus Jux und Dollerei“, sagte Nagelsmann. Das bedeutet auch, dass Super-Joker Deniz Undav trotz fünf Scorerpunkten (drei Tore und zwei Vorlagen) zunächst wieder auf der Bank sitzen wird. Undav sei „in herausragender Form“, betonte Nagelsmann, „aber wir wollen uns auf die K.o.-Phase vorbereiten“.

Antonio Rüdiger wird den schwer verletzten Nico Schlotterbeck (Innenbandriss im Sprunggelenk) in der Innenverteidigung ersetzen, David Raum verteidigt hinten links für den leicht angeschlagenen Nathaniel Brown (Adduktorenbeschwerden).

WM: Kein Einsatz für Baumann

Ansonsten lautet das Motto des Gruppensiegers nach Diskussionen im Trainerteam und Gesprächen mit den Spielern: Einspielen für die K.o.-Phase.

Länger verletzte Spieler wie Jamal Musiala, Kai Havertz, Felix Nmecha und auch Rückkehrer Manuel Neuer bräuchten „Rhythmus“.