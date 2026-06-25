Undav ist mit Jokerrolle „fein“

SID 25.06.2026 • 08:24 Uhr Der Stuttgarter bezeichnet Lionel Messi als seinen "Lieblingsspieler".

Der deutsche WM-Topscorer Deniz Undav muss sich auch im abschließenden Gruppenspiel mit der Jokerrolle begnügen – und hat damit überhaupt kein Problem. „Also wenn es nicht fein wäre, dann wäre ich nicht hier“, sagte Undav vor dem Spiel gegen Ecuador am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) im Finalstadion in East Rutherford.

Undav hat nach den Siegen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) drei Tore und zwei Vorlagen auf seinem WM-Konto und mischt damit in einer Liga mit Lionel Messi, Kylian Mbappé und Erling Haaland mit. „Für mich ist es krass, auf der Liste zu sein mit den größten Stars, die wir im Fußball haben“, sagte der Stürmer des VfB Stuttgart und bezeichnete den Argentinier Messi als „meinen Lieblingsspieler und den besten Spieler aller Zeiten“.