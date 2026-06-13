Undav strotzt vor Selbstvertrauen: "Tore machen ist mein Job"

SID 13.06.2026 • 05:37 Uhr Deniz Undav macht eine Kampfansage. Vor dem Auftakt gegen Curacao gibt der Stürmer des VfB Stuttgart den WM-Titel als Ziel aus.

Nationalstürmer Deniz Undav strotzt vor dem WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor Selbstvertrauen, auch wenn ihm zunächst wohl nur die Jokerrolle zufällt.

„Ich habe gezeigt, dass ich die Dinger auf der Neun verwerten kann“, sagte Undav vor dem Spiel gegen Curacao am Sonntag (19.00 Uhr im LIVETICKER) in Houston.

Undav versichert: „Jeder ist heiß“

Dass im Sturm Kai Havertz den Vorzug erhalten wird, ist für den Stuttgarter kein Problem. „Tore machen ist mein Job. Ob von der Bank oder nicht. Jeder muss für solche Momente bereit sein“, sagte der 29-Jährige, der in neun Länderspielen schon sechs Treffer erzielt hat.

Am Samstag steht für die DFB-Auswahl in Winston-Salem noch das Abschlusstraining an, dann macht sich der Tross auf den Weg nach Houston. „Die Spannung steigt. Jeder ist heiß auf das erste Spiel“, versicherte Undav. Nach zwei WM-Auftaktniederlagen 2018 gegen Mexiko (0:1) und 2022 gegen Japan (1:2) wollen man nun „ein Zeichen für das Team setzen“.