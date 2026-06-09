Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
VIDEOS
WM 2026>

"Diese Doppelmoral ist für uns unerträglich"

WM-Kritik: „Unerträgliche Doppelmoral“

Das Fanbündnis "Unsere Kurve" prangert gleich mehrere Aspekte beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada an.
Gianni Infantino hält die hohen Ticketpreise bei der Weltmeisterschaft für gerechtfertigt. Künstliche Preiserhöhungen durch Kauf und hohen Verkauf sind für den FIFA-Präsidenten akzeptabel.
SID
Das Fanbündnis "Unsere Kurve" prangert gleich mehrere Aspekte beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada an.

Das Fanbündnis „Unsere Kurve“ hat harsche Kritik an der am Donnerstag beginnenden Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko geäußert und das Turnier als „Paradebeispiel für Ausgrenzung und kommerzielle Vereinnahmung“ bezeichnet.

„Diese WM führt den Gedanken eines offenen Turniers für alle ad absurdum“, sagte Sprecher Thomas Kessen am Dienstag.

Deutliche Kritik vor dem WM-Start

Der 1. Vorsitzende Jost Peter erklärte zudem: „Während die FIFA Fans und Aktiven das Recht auf freie Meinungsäußerung im Stadion systematisch beschneidet, nutzen die Regierungen der gastgebenden Länder die Bühne schamlos für geopolitische PR und nationalen Pathos. Diese Doppelmoral ist für uns unerträglich.“

Das Bündnis führte in seiner Erklärung mehrere Kritikpunkte auf: unter anderem politische Ausgrenzung durch Einreiseverbote und lokale Gesetzgebung bezüglich sexueller Orientierung oder politische Gesinnung.

Ebenso prangert „Unsere Kurve“ unter anderem die hohen Preise bei den Tickets und im Öffentlichen Nahverkehr sowie die großen Distanzen zwischen den Spielorten an.

Die volle Ladung WM: Montag bis Freitag ab 18 Uhr täglich WM Aktuell LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite