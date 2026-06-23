Bitteres Szenario: Türkei droht kurioses WM-Aus

Conrad Fröhlich 23.06.2026 • 13:52 Uhr Die Türkei steht nach zwei Niederlagen bereits als ausgeschiedener Gruppenletzter fest. Bei einem Sieg gegen die USA könnte ein bitteres Szenario eintreffen.

Als Schiedsrichter Ivan Barton in die Pfeife blies und das Duell zwischen der Türkei und Paraguay beendete, sanken die Türken enttäuscht zu Boden. Denn bereits nach dem zweiten WM-Spiel war in Stein gemeißelt, dass die Türkei als Letzter der Gruppe D aus dem Turnier fliegen wird.

Selbst ein Sieg gegen die USA (Freitag, 4 Uhr im LIVETICKER) würde daran nichts mehr ändern – es wäre das denkbar bitterste Szenario für die eigentlich so fußballverliebte Nation. Schließlich wäre es bei einer gleichzeitigen Niederlage Paraguays möglich, dass die Türken die Gruppenphase mit einer besseren Bilanz (Torverhältnis und Punktestand) abschließen, aber dennoch als Vierter durch das Raster fallen.

Denn es zählt der direkte Vergleich, den die Türkei gegen Paraguay verloren hat. Demnach stünde auch bei einem Kantersieg der Elf von Trainer Vincenzo Montella nur Platz vier zu Buche. Schließlich ziehen nur die besten acht Tabellendritten ins Sechzehntelfinale ein.

Bitter: Betrachtet man die Bilanz der Türkei (Punktestand und Torverhältnis) isoliert, würde die Nation bei einem Sieg gegen die US-Amerikaner ziemlich sicher mit den besten acht Gruppendritten mithalten können.

WM 2026: So bitter könnte die Türkei ausscheiden

The Athletic verdeutlichte diese Situation mit einem Rechenbeispiel: Gewinnt die Türkei mit 2:0 gegen die US-Amerikaner bei gleichzeitiger 0:2-Pleite von Paraguay gegen Australien sähe die Tabelle wie folgt aus:

Gruppe D Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Punkte USA 3 2 0 1 3 6 Australien 3 2 0 1 2 6 Paraguay 3 1 0 2 -4 3 Türkei 3 1 0 2 -1 3

Die Prognosen des englischen Sportmediums legen nahe, dass ein Team mit drei Punkten und einer Tordifferenz von -1 eine Chance von 83 Prozent hat, zu den besten acht Tabellendritten zu gehören. Mit drei Punkten und einem Torverhältnis von -4 (siehe Paraguay) soll die Wahrscheinlichkeit nur bei 32 Prozent liegen.

Türkei gegen USA sportlich irrelevant

Wären die Regularien – wie bei früheren Weltmeisterschaften – anders, hätte die Türkei noch die Chance auf einen Einzug in die K.-o.-Phase. Würde bei Punktgleichheit erst das Torverhältnis und dann der direkte Vergleich zählen, hätten die Türken am letzten Spieltag noch die Möglichkeit, Paraguay mit einem deutlichen Sieg gegen die USA zu überholen. Nun könnte die kuriose Situation entstehen, dass die Türkei mit besserer Bilanz als Paraguay dennoch Gruppenletzter ist (siehe Tabelle).