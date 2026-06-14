WM 2026: Konkurrenz für Shakira - Politiker auf einmal WM-Sänger

„Dai Dai“ von Shakira ist der bisher wohl größte Hit dieser WM. Vor dem Auftakt der Schweden bekommt die weltbekannte Popsängerin aus Kolumbien aber Konkurrenz – zumindest in dem skandinavischen Land. Und das von einem außergewöhnlichen Interpreten: Der schwedische Sozialminister Jakob Forssmed hat kurz vor dem ersten Auftritt der Blagult am frühen Montagmorgen (4.00 Uhr/MagentaTV) einen eigenen Song zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada veröffentlicht.
Politiker auf einmal WM-Sänger
„Spring i djupet“ – „Lauf in die Tiefe“, heißt das Lied, das der Politiker der Christdemokraten am Sonntag auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte und mit dem er der Mannschaft von Trainer Graham Potter „ganz viel Glück“ wünschte. „Ich habe ein bisschen das Gefühl und die Stimmung der WM 1994 gespürt“, sagte der 51-Jährige der Zeitung Aftonbladet.
Damals schaffte es das schwedische Team mit Stars wie Henrik Larsson und Tomas Brolin bei der WM in den USA bis auf Rang drei – nun träumen die Fans angesichts von Topspielern wie Liverpools Alexander Isak und Arsenals Viktor Gyökeres von einem neuen Höhenflug. „Stell dir vor, eine neue Generation könnte einen solchen WM-Sommer erleben“, sagte Forssmed, der auch Sportminister der Schweden ist: „Das war es, was mich zum Schreiben inspiriert hat.“