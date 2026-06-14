WM 2026: Konkurrenz für Shakira - Politiker auf einmal WM-Sänger

SID 14.06.2026 • 16:47 Uhr Jakob Forssmed ist eigentlich Sozialminister - neuerdings macht er Shakira Konkurrenz.

„Dai Dai“ von Shakira ist der bisher wohl größte Hit dieser WM. Vor dem Auftakt der Schweden bekommt die weltbekannte Popsängerin aus Kolumbien aber Konkurrenz – zumindest in dem skandinavischen Land. Und das von einem außergewöhnlichen Interpreten: Der schwedische Sozialminister Jakob Forssmed hat kurz vor dem ersten Auftritt der Blagult am frühen Montagmorgen (4.00 Uhr/MagentaTV) einen eigenen Song zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada veröffentlicht.

„Spring i djupet“ – „Lauf in die Tiefe“, heißt das Lied, das der Politiker der Christdemokraten am Sonntag auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte und mit dem er der Mannschaft von Trainer Graham Potter „ganz viel Glück“ wünschte. „Ich habe ein bisschen das Gefühl und die Stimmung der WM 1994 gespürt“, sagte der 51-Jährige der Zeitung Aftonbladet.