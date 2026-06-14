Gegenwind für UEFA-Boss

SID 15.06.2026 • 00:20 Uhr 13 kleinere Verbände widersprechen der Kritik des UEFA-Chefs Aleksander Ceferin an der 48er-WM deutlich. Sie wehren sich gegen die Abwertung ihrer WM-Spiele.

Mehrere „kleine“ Fußballverbände haben die Kritik von UEFA-Boss Aleksander Ceferin am neuen WM-Format mit 48 Teams zurückgewiesen – und mehr Respekt eingefordert. Dass der Präsident der Europäischen Fußball-Union laut slowenischen Medien betont hatte, dass die Erweiterung der Teilnehmerzahl zu vielen „komplett uninteressanten“ Spielen führe, sei „zutiefst enttäuschend“, hieß es in einer Stellungnahme am Sonntag.

Die Erklärung wurde demnach von den Verbänden von Kap Verde, Curacao, Usbekistan, DR Kongo, Haiti, Algerien, Tunesien, Marokko, Ägypten, Ghana, Senegal, Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) und Südafrika unterzeichnet.

Kritik an Ceferin-Aussagen

Darin wurde kritisiert, dass es für deren Länder „kein unwichtiges WM-Spiel“ gebe: Die Andeutung, diese Spiele seien weniger wichtig, verkenne „die Anstrengungen, Opfer und Hoffnungen von Spielern, Trainern, Vereinen, Fußballfunktionären und Fans weltweit“. Der Fußball gehöre „nicht einer ausgewählten Gruppe von Nationen“, man weise Ceferins Bewertung daher „respektvoll, aber entschieden“ zurück.

Der 58-Jährige, der als UEFA-Chef zugleich Vizepräsident der Weltverbandes FIFA ist, hatte laut der slowenischen Zeitung Delo mit Blick auf das WM-Format gesagt: „Wir haben viele Spiele, die völlig uninteressant sind.“ Ein anderes slowenisches Medium berichtete jedoch auch über eine weitere Aussage des Slowenen: „Andererseits können selbst kleine Länder teilnehmen und die Atmosphäre einer Weltmeisterschaft spüren, was eine große Sache ist.“