Nach Falschmeldung über Messis Vater: Argentinien schüttelt Unruhe ab

SID 22.06.2026 • 02:55 Uhr Im Lager des Weltmeisters richtet sich der Blick nach einer pietätlosen Falschmeldung auf das Sportliche. Für das Duell mit Österreich sieht man sich gewappnet.

Argentiniens Nationalmannschaft hat die Unruhe rund um die Falschmeldung vom Tode des Vaters von Lionel Messi abgeschüttelt und ist bereit für das Aufeinandertreffen mit Ralf Rangnicks Österreichern.

„Uns geht es gut, der Mannschaft geht es gut. Wir sind vorbereitet auf das Spiel“, sagte Weltmeistertrainer Lionel Scaloni vor dem zweiten WM-Gruppenspiel am Montag (19.00 Uhr im LIVETICKER).

Falschmeldung über Tod von Messis Vater

In einer Livesendung des Streaminganbieters Luzu TV hatte eine Moderatorin fälschlicherweise den Tod von Jorge Messi verkündet. Die Familie Messi hatte daraufhin in einem Statement ihre „tiefe Bestürzung über den Mangel an Sensibilität, Respekt und Anstand“ zum Ausdruck gebracht.

Der 68 Jahre alte Jorge Messi erhole sich derzeit von einem nicht näher definierten „gesundheitlichen Problem“. Die an der Falschinformation beteiligten Mitarbeiter wurden mittlerweile entlassen.

Messi überragte beim Auftakt