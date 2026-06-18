„Uns ist alles ausgegangen“: Schotten trinken Boston leer

SID 18.06.2026 • 08:46 Uhr Die "Tartan Army" sorgt für beste Stimmung - und hat mächtig Durst.

Wilde Bootstouren, stimmungsvolle Baseball-Ausflüge und Gänsehaut bei den Partien der „Bravehearts“: Die „Tartan Army“ ist einer der Hingucker der WM. Die schottischen Fans zeigen eine beeindruckende Ausdauer beim Feiern – und beim Trinken. Die Bars in Boston kommen angesichts des kaum zu stillenden Bierdursts der Briten kaum hinterher, die Brauereien müssen für Nachschub sorgen.

Die Boston Beer Co. teilte laut ESPN in einer Pressemitteilung mit, dass die Schotten von Donnerstag bis Sonntag viermal so viel Bier getrunken hätten, wie das Unternehmen normalerweise während einer typischen viertägigen Feiertagsphase wie dem 4. Juli vorrätig habe. Es sei eine „Notfalllieferung“ notwendig geworden.

„Sie trinken im Grunde genommen nur Boston Lager. Wir nehmen diese Woche zusätzliche Lieferungen auf, um sicherzustellen, dass wir genug davon haben“, teilte das Unternehmen zudem mit. Paul Morris von der Taverne The White Bull ergänzte: „Uns ist alles ausgegangen. Die Fans waren unglaublich. Sie sind großartig – sie haben Spaß, trinken, feiern – und genießen die Zeit in vollen Zügen.“