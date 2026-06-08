Unwetter in Mexiko! Ist der WM-Auftakt in Gefahr?

Conrad Fröhlich 08.06.2026 • 17:29 Uhr Am Donnerstag soll in Mexiko-Stadt der WM-Auftakt steigen. Doch Regen, Gewitter und Wirbelstürme sorgen aktuell für Chaos - und mächtig Ungewissheit. Fällt der WM-Auftakt ins Wasser?

Am Donnerstagabend startet die WM in Mexiko-Stadt mit dem Duell zwischen Mexiko und Südafrika. Davor plant die FIFA eine spektakuläre Eröffnungsfeier samt Auftritt der Sängerin Shakira. Doch kann das große Event überhaupt stattfinden?

Wie in ganz Mexiko sorgen große Unwetter auch in der Hauptstadt für Chaos. Mehrmals hat das Sekretariat für integriertes Risikomanagement für Teile von Mexiko-Stadt die Alarmstufe Orange ausgerufen, was bedeutet, dass Menschen mit einer gefährlichen Wetterlage rechnen müssen. Gemeint sind heftige Gewitter, Starkregen, Hagel oder Sturmböen.

Auch für den Tag des WM-Auftakts sind heftige Regenfälle und Gewitter angekündigt. Schon in den letzten Tagen sorgten wolkenbruchartige Regenfälle immer wieder für überflutete Straßen. Auch der Personennahverkehr wurde stark beeinträchtigt – teils fuhren Metrolinien nicht. Außerdem droht sich vor der mexikanischen Pazifikküste ein Wirbelsturm zusammenzubrauen.

WM-Auftakt: Wetter und Demos sorgen für Chaos

Wiederholt riefen die zuständigen Behörden die Bevölkerung dazu auf, im Freien besonders vorsichtig zu sein – und gerade überflutete Straßen zu meiden. Das dürfte am Donnerstag schwer möglich sein, wenn tausende Fans zum WM-Auftakt ins Aztekenstadion pilgern. Bevor am Donnerstagmittag (13 Uhr Ortszeit) die Kugel rollt, ist eine spektakuläre Eröffnungsfeier um Sängerin Shakira geplant. Funktioniert das bei flutartigen Regenfällen? All diese Fragen sorgen derzeit für Ungewissheit.

Nicht nur die Wetterlage wird die Organisatoren auf Trab halten. Schließlich finden in ganz Mexiko aktuell zahlreiche Demonstrationen gegen eine Rentenreform statt. Außerdem werden Blockaden durch Lastwagenfahrer und Bauern befürchtet.