Unwetter: Spanien-Training nach 15 Minuten abgebrochen

SID 23.06.2026 • 03:09 Uhr Auch in Tennessee gibt es ein Unwetter. Der Europameister kann nicht wie geplant trainieren.

Das Wetterchaos in Teilen der USA hat am Montag auch die spanische Fußball-Nationalmannschaft getroffen. Aufgrund eines plötzlichen Gewitters inklusive Tornado-Warnung musste die Furia Roja ihr Training in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee nach nur 15 Minuten abbrechen.

Die Mannschaft um Jungstar Lamine Yamal wärmte sich bei der Einheit leidglich leicht auf und absolvierte Kreisspiele.

WM: Frankreich-Spiel lange unterbrochen

Am Montag war auch das Spiel der Franzosen gegen Irak (3:0) in Philadelphia von einem Gewitter und starkem Regen betroffen, die Partie konnte erst nach einer Unterbrechung von 132 Minuten fortgesetzt werden. Chattanooga liegt rund 1.100 Kilometer südwestlich von Philadelphia.