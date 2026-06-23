Unwetter: Spanien-Training nach 15 Minuten abgebrochen

Das Wetterchaos in Teilen der USA hat am Montag auch die spanische Fußball-Nationalmannschaft getroffen. Aufgrund eines plötzlichen Gewitters inklusive Tornado-Warnung musste die Furia Roja ihr Training in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee nach nur 15 Minuten abbrechen.
Unwetter: Spanien-Training abgebrochen
Auch in Tennessee gibt es ein Unwetter. Der Europameister kann nicht wie geplant trainieren.
Spaniens Stars hatten beim kurzen Training viel Spaß
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Die Mannschaft um Jungstar Lamine Yamal wärmte sich bei der Einheit leidglich leicht auf und absolvierte Kreisspiele.
WM: Frankreich-Spiel lange unterbrochen
Am Montag war auch das Spiel der Franzosen gegen Irak (3:0) in Philadelphia von einem Gewitter und starkem Regen betroffen, die Partie konnte erst nach einer Unterbrechung von 132 Minuten fortgesetzt werden. Chattanooga liegt rund 1.100 Kilometer südwestlich von Philadelphia.
Die Spanier hatten ihr zweites Gruppenspiel am Sonntag mit 4:0 gegen Saudi-Arabien gewonnen und führen die Gruppe H mit vier Punkten an. Der Europameister trifft am Freitag (Ortszeit) im mexikanischen Guadalajara auf Uruguay.