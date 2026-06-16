Uruguay bei der WM jetzt schon mächtig unter Druck

SID 16.06.2026 • 03:52 Uhr Uruguay steht nach dem schwachen Auftakt unter Druck. Den krassen Fehlstart konnte die "Celeste" gerade noch so verhindern.

Uruguays Fans ließen sich die Stimmung nicht versauen. Singend und tanzend zogen sie in die Nacht von Miami, stolz trugen sie ihre Fahnen – dabei hatten ihre Helden um Real-Star Federico Valverde einen krachenden Fehlstart in die WM nur gerade so verhindert.

Doch aus der Leistungssteigerung in Halbzeit zwei schöpfte die „Celeste“ nach dem 1:1 (0:1) gegen Außenseiter Saudi-Arabien Mut für den weiteren Turnierverlauf.

WM: Uruguay verschläft erste Halbzeit komplett

Die Mannschaft habe sich im Spielverlauf „deutlich verbessert“, betonte Kapitän Valverde: „Alles hat sich geändert: die Mentalität, die Intensität aller Spieler. Wir haben mehr angegriffen, mehr Druck gemacht, mehr nach vorne gespielt, und nun ja, ich möchte mich für die Unterstützung der Fans bedanken, die entscheidend war.“

Denn in der Tat hatte Uruguay die erste Halbzeit komplett verschlafen und geriet verdient durch Abdulelah Al-Amri (41.) in Rückstand.

Bielsa: „Kein Tempo aufs Feld gebracht“

„Wir hatten Schwierigkeiten“, sagte Trainer Marcelo Bielsa, der in Uruguay nun noch kritischer gesehen werden dürfte: „Wir haben kein Tempo aufs Feld gebracht, konnten so keine Fehler provozieren und keinen Unterschied machen. Der Gegner hat daran geglaubt, dass er es schaffen kann und er hat es geschafft. Wenn du nicht alles auf den Platz bringst, ist auch das schwächere Team in der Lage etwas zu erreichen.“

Es gebe aber „ein Limit, was man erklären muss“, entgegnete „El Loco“ auf die wiederholte Nachfrage nach den Ursachen.