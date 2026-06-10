Usbekistan gegen Kolumbien? Matthäus schläft lieber

SID 10.06.2026 • 18:28 Uhr Matthäus reicht die Spannung in der WM-Vorrunde nicht aus, um sich den Wecker zu stellen.

48 Mannschaften, 12 Vorrundengruppen, fiese Anstoßzeiten für Fans in Europa – Lothar Matthäus findet die Mega-WM in Amerika vor allem anfangs zu fade für Nachtschichten.

„Ein Spiel anzugucken und um 4.00 Uhr aufzustehen, bei dem ich vorher weiß, wer gewinnt, da fehlt mir die Fantasie, dass ich dafür meine Nachtruhe opfere“, sagte der Weltmeister von 1990 im Interview mit RTL/ntv.

Weil in der Gruppenphase „die meisten Mannschaften sowieso weiterkommen“, fehlt Matthäus die Spannung.

„Es ist wunderschön für die kleinen Länder, die sonst wahrscheinlich keine Möglichkeit gehabt hätten, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Ich verstehe die Ansätze der FIFA“, sagte der Rekordnationalspieler. Aber die Fans wollten „Brasilien gegen England sehen oder Deutschland gegen Argentinien. Ich picke mir dann wirklich nur diese Spiele raus.“