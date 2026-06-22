„Verdanken ihm einen Punkt“: Irans Beiranvand begeistert

SID 22.06.2026 • 05:58 Uhr Der 33-Jährige zeigt gegen Belgien sieben Paraden. Eine davon ist besonders spektakulär.

Alireza Beiranvand lag schon am Boden, fuhr aber geistesgegenwärtig seine linke Hand aus – und sorgte zweifelsohne für eine der besten Paraden der WM. Seine Mitspieler feierten den überragenden iranischen Keeper schon unmittelbar nach der spektakulären Szene in der 59. Minute, das Lob vom Trainer gab es wenig später nach dem hart erkämpften 0:0 gegen Belgien. „Beiranvand ist einer der besten iranischen Torhüter der Geschichte. Er ist sehr intelligent, sehr erfahren und war heute in Topform. Ihm verdanken wir einen Punkt“, sagte Trainer Amir Ghalenoei stolz.

Sieben teils überragende Paraden zeigte der 33-Jährige in Los Angeles gegen die Roten Teufel, seine Rettungstat gegen Maxim de Cuyper, der aus kürzester Distanz am blitzschnell reagierenden Keeper scheiterte, ragte heraus. Dank Beiranvand haben die Iraner mit zwei Punkten auf dem Konto weiterhin alle Chancen auf die K.o.-Runde. Und das trotz der schwierigen Umstände.

Sein Team sei im „denkbar schlechtesten Zustand zu dieser WM angereist, den man sich vorstellen kann“, sagte Ghalenoei und bezog sich auf die seit Februar pausierende heimische Liga sowie die Reisestrapazen vor Ort: „Deswegen wird diese Leistung heute in die Geschichte eingehen.“