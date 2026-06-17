Vergleich mit Messi: Südafrika moniert Ungleichbehandlung

SID 17.06.2026 • 22:14 Uhr Bafana-Bafana sieht im ersten Spiel zwei Rote Karten und wundert sich, dass bei Lionel Messi nicht durchgegriffen wird.

Südafrikas Trainer Hugo Broos hat die Platzverweise aus dem Eröffnungsspiel auch nach knapp einer Woche nicht verdaut – und moniert eine Ungleichbehandlung im Vergleich mit den ganz Großen. „Wenn ich das mit Messi sehe, kann ich es nicht verstehen. Da wird nicht mal ein Foul gepfiffen“, sagte der 74-Jährige: „Und bei uns war es so, dass der Mexikaner meinen Spieler blockt und der sich losreißt. Dann kriegt der eine Rote Karte und wird sogar drei Spiele gesperrt.“

Broos meint damit seinen Spieler Themba Zwane, der gegen Mexiko (0:2) für eine eher harmlose Aktion in der 84. Minute als Zweiter Südafrikaner vom Platz gestellt wurde und nun den Rest der Gruppenphase verpasst. Messi hatte im Auftaktspiel Argentiniens in der 31. Minute Algeriens Kapitän Aissa Mandi mit offener Sohle an der Wade getroffen, erhielt dafür nicht einmal eine Gelbe Karte – und auch der Videoassistent griff nicht ein.