Verletzter Baumgartner reist zu ÖFB-Team in die USA

SID 10.06.2026 • 08:37 Uhr Christoph Baumgartner verletzte sich beim Training vor dem Testspiel gegen Tunesien.

Der verletzte Christoph Baumgartner wird seine Reha auf dem Campus der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in den USA absolvieren. Wie sowohl Fußball-Bundesligist RB Leipzig als auch der ÖFB am Mittwoch mitteilten, reist Baumgartner noch vor dem WM-Auftakt in die USA.

Der 26-Jährige hatte sich beim Aufwärmen für das Testspiel gegen Tunesien am 1. Juni eine Muskelverletzung zugezogen und fällt für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada aus. „Ich kann es bis jetzt nicht glauben. Das ist für mich der schwerste Tag meiner Karriere – und es wird sicher etwas dauern, bis ich diese Niederlage verarbeitet habe“, hatte Baumgartner nach Bekanntwerden der Diagnose und vor der Operation bei Instagram geschrieben.

Nach dem erfolgreichen Eingriff spreche nun aber nichts dagegen, dass er die Reha in Santa Barbara absolvieren könne und so dennoch Teil des Teams bleibe. „Der Verband und sein Klub entsprechen damit dem Wunsch des 26-Jährigen (…) seine Teamkollegen vor Ort während der Weltmeisterschaft 2026 zu unterstützen“, schrieb RB Leipzig.