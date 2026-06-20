Verrückte Aktion bei WM 2026 entgeistert Ex-Schiedsrichter Patrick Ittrich

Philipp Heinemann 20.06.2026 • 12:43 Uhr Der einzige Torschütze sorgt beim Sieg Paraguays gegen die Türkei nicht nur für Begeisterung. Eine Aktion des Matchwinners wird von Experte Patrick Ittrich als verrückt abgestempelt.

Matías Galarza hat beim Sieg mit Paraguay gegen die Türkei im WM-Vorrundenspiel nicht nur für den einzigen Treffer der Partie gesorgt. Der Angreifer von MLS-Klub Atlanta United löste auch großes Kopfschütteln aus.

Bei einer Rudelbildung sammelte der 24-Jährige die Uhr von Schiedsrichter Iván Barton auf, die dieser im Getümmel offenbar verloren hatte. Galarza hob sie auf, machte aber keinerlei Anstalten, sie dem Unparteiischen zurückzugeben.

Stattdessen schnallte sich der Paraguay-Stürmer die Uhr selbst ums Handgelenk. “Was geht in so einem Spieler vor? Was ist mit ihm?“, fragte Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich bei MagentaTV bei Ansicht der Bilder entgeistert.

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Auch er habe in seiner Karriere als Referee schon Gegenstände auf dem Platz verloren. Er habe dabei aber stets auf die Unterstützung der umstehenden Spieler setzen können.

„Jetzt ganz ehrlich, in dem Fall: Crazy“, urteilte Ittrich zum Geschehen im Paraguay-Spiel. Galarza gab die Uhr übrigens später dann doch zurück. Auf dem Weg in die Kabine konnte Schiedsrichter Barton dabei beobachtet werden, wie er Justierungen an dem Gerät vornahm, an dem sich womöglich etwas verstellt hatte.