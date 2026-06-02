VfB-Star aus WM-Kader gestrichen!

Niklas Senger 02.06.2026 • 18:17 Uhr Erneuter Rückschlag für Atakan Karazor. Der VfB-Kapitän steht nicht im WM-Kader der Türkei.

Überraschung im finalen WM-Kader der Türkei! Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Aufgebot hervorgeht, ist der WM-Traum von Atakan Karazor geplatzt.

Der Kapitän des VfB Stuttgart zählte zuletzt noch zum vorläufigen Kader von Nationaltrainer Vincenzo Montella. Für einen Platz unter den 26 Spielern, die beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada antreten werden, reichte es jedoch nicht.

Karazor ist einer von insgesamt neun Spielern, die einen Tag nach dem Sieg im Testspiel gegen Nordmazedonien (4:0) aus dem vorläufigen Kader gestrichen wurden.

Nächste Enttäuschung für Karazor

Karazor hatte im November sein Debüt für die Türkei gegeben und war bei den Qualifikationsspielen gegen Bulgarien und Spanien zweimal eingewechselt worden – seither kam er nicht mehr zum Einsatz.

Das 0:3 im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern hatte Karazor angeschlagen nur von der Bank verfolgt, innerhalb weniger Wochen folgte jetzt die zweite große Enttäuschung für den 29-Jährigen.

Drei Bundesliga-Stars dürfen sich dennoch über eine WM-Teilnahme freuen. Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Salih Özcan (Borussia Dortmund) und Can Uzun (Eintracht Frankfurt) dürfen allesamt auf Einsatzzeiten hoffen. Uzun hatte sich vor der EM 2024 in Deutschland gegen den DFB und für den türkischen Verband entschieden und war dann aber zu seiner großen Enttäuschung nicht für die Endrunde nominiert worden.

Youngster und Calhanoglu führen Türkei an

Angeführt wird das Team vor allem von jungen Stars wie Arda Güler (Real Madrid) und Kenan Yildiz (Juventus Turin) sowie Routinier und Kapitän Hakan Calhanoglu (Inter Mailand). Der restliche Kader setzt sich zu großen Teilen aus Spielern der Istanbuler Klubs Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas zusammen.

In der Gruppe D trifft die Türkei auf Australien (14. Juni), Paraguay (20. Juni) und Gastgeber USA (26. Juni). Zuvor steht am kommenden Sonntag in Fort Lauderdale/US-Bundesstaat Florida die letzte WM-Generalprobe gegen Venezuela an.