Iran hinterlässt Botschaft nach Belgien-Spiel

SID 22.06.2026 • 09:37 Uhr Die iranischen Fußballer hinterlassen nach dem Spiel gegen Belgien eine Botschaft: An die eigenen Fans, aber auch an den Gastgeber.

Irans Fußball-Nationalmannschaft hat sich nach dem torlosen Remis gegen Belgien in der WM-Vorrunde bei den Gastgebern in Los Angeles bedankt.

„Wir sind mit Stolz nach Los Angeles gekommen, haben mit sportlichem Fairplay gekämpft und verlassen diese Stadt mit hoch erhobenem Kopf. Los Angeles, vielen Dank für eure Gastfreundschaft“, hieß es in einer Nachricht, die das Team Melli handschriftlich auf einer Tafel in der Kabine hinterließ und anschließend bei Telegram teilte.

Iran bedankt sich mit Botschaft

Die Mannschaft hatte bereits ihr Auftaktspiel gegen Neuseeland (2:2) in LA ausgetragen, das Teamcamp liegt im mexikanischen Tijuana. Das Gruppenfinale gegen Ägypten am kommenden Samstag (ab 5 Uhr im LIVETICKER) findet in Seattle statt. Mit zwei Punkten hat die Auswahl vom Persischen Golf noch Chancen auf die K.o.-Phase.

Iran bedankte sich auch bei „allen Iranern, die während dieser 180 Minuten mit ganzem Herzen, ihrer Stimme und ihrem ganzen Wesen für den Iran eingetreten sind“.