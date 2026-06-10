Völler glaubt an Musiala: "Er ist ganz nah dran"

SID 10.06.2026 • 06:10 Uhr Jamal Musiala wirkte zuletzt schlapp. Der DFB-Sportdirektor Rudi Völler hofft aber, schnell wieder den alten Musiala zu sehen.

Jamal Musiala wirkte zuletzt noch schlapp und wenig kreativ – doch für Rudi Völler gibt es an der WM-Fitness des so wichtigen Offensivspielers keinerlei Zweifel. „Kein Problem. Der wird hier super aufgebaut. Er ist ganz nah dran, wieder der alte Jamal Musiala zu werden“, versicherte der DFB-Sportdirektor in Winston-Salem. „Ich bin total optimistisch, dass das schon im nächsten Spiel wieder funktioniert.“

Im nächsten Spiel – das wäre der deutsche Auftakt in Houston gegen Curacao am Sonntag. „Jamal kommt aus einer sehr schweren Verletzung, er hat einige Zeit gebraucht, um mal wieder 90 Minuten zu spielen“, sagte Völler. „Aber das wird schon.“

Bei der Generalprobe gegen die USA in Chicago (2:1) war Musiala nach 80 Minuten ausgewechselt worden. Die langwierige Reha nach seinem Wadenbeinbruch bei der Klub-WM war dem Bayern-Profi auch in diesem Spiel weiterhin anzumerken. Von der einstigen Magie des Zauber-Duos Wirtz/Musiala war wenig zu spüren.