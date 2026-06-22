Bleibt Nagelsmann? Völler gibt Prognose ab

SID 22.06.2026 • 23:05 Uhr Rudi Völler rechnet fest mit einer weiteren Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann. Der Vertrag des Bundestrainers läuft noch bis zur EM 2028.

Sportdirektor Rudi Völler geht fest von einer weiteren Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und Bundestrainer Julian Nagelsmann bis zur EM 2028 aus. „Da wird er noch dabei sein. Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre bis zur Europameisterschaft“, sagte Völler im Interview mit MagentaTV im deutschen WM-Quartier in Winston-Salem.

Nagelsmann hatte den Posten nach der Trennung von Hansi Flick 2023 angetreten und ist über 1000 Tage im Amt. „Ich kann es immer nur wiederholen, er ist einfach die Idealbesetzung auf dieser Position“, sagte Völler.

Völler: Nagelsmann hat „sich entwickelt“

Nagelsmann polarisiere durch seine Art zwar, „aber er ist ein total ehrlicher Mensch und außergewöhnlicher Trainer“. In den vergangenen drei Jahren habe er „sich entwickelt“.