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"Völlig losgelöst": DFB-Elf jubelt auch bei WM zu "Major Tom"

DFB-Elf jubelt bei WM zu „Major Tom“

Der Hit aus den 1980er-Jahren wird beim XXL-Turnier wie bei der Heim-EM nach deutschen Treffern gespielt.
Das DFB-Team bezieht während der Weltmeisterschaft das historische Luxushotel "The Graylyn Estate" in Winston-Salem, um sich abseits der Öffentlichkeit auf die Spiele vorzubereiten.
SID
Der Hit aus den 1980er-Jahren wird beim XXL-Turnier wie bei der Heim-EM nach deutschen Treffern gespielt.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bejubelt ihre Tore auch bei der WM „völlig losgelöst“ zum Heim-EM-Hit „Major Tom“. Der Kultklassiker von Peter Schilling aus dem Jahr 1982 ist wie erwartet die offizielle „Torhymne“ der DFB-Auswahl in den Stadien des XXL-Turniers in den USA, Mexiko und Kanada. Das berichtet die Bild.

Erstmals und gleich möglichst oft zu hören sein soll der Hit beim Auftakt gegen Außenseiter Curacao am Sonntag (ab 19.00 Uhr im LIVETICKER) in Houston.

WM: DFB setzt auf bewehrte Songs

Wie die anderen Nationalverbände durfte der DFB eigene Lieder beim Weltverband FIFA einreichen. Nach deutschen Siegen läuft demnach „Tage wie diese“ von den Toten Hosen. Zudem soll rund um die Spiele der WM-Song von 2006, „Zeit, dass sich was dreht“ von Herbert Grönemeyer, als „Signature Song“ gespielt werden.

„Major Tom“ ist seit März 2024 die offizielle Torhymne des viermaligen Weltmeisters. Der Song löste „Kernkraft 400“ von Zombie Nation ab. Mit der Änderung reagierte der DFB damals auf eine Online-Petition der Fans.

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