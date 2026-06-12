"Völlig losgelöst": DFB-Elf jubelt auch bei WM zu "Major Tom"

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bejubelt ihre Tore auch bei der WM „völlig losgelöst“ zum Heim-EM-Hit „Major Tom“. Der Kultklassiker von Peter Schilling aus dem Jahr 1982 ist wie erwartet die offizielle „Torhymne“ der DFB-Auswahl in den Stadien des XXL-Turniers in den USA, Mexiko und Kanada. Das berichtet die Bild.
DFB-Elf jubelt bei WM zu „Major Tom“
Der Hit aus den 1980er-Jahren wird beim XXL-Turnier wie bei der Heim-EM nach deutschen Treffern gespielt.
Erstmals und gleich möglichst oft zu hören sein soll der Hit beim Auftakt gegen Außenseiter Curacao am Sonntag (ab 19.00 Uhr im LIVETICKER) in Houston.
WM: DFB setzt auf bewehrte Songs
Wie die anderen Nationalverbände durfte der DFB eigene Lieder beim Weltverband FIFA einreichen. Nach deutschen Siegen läuft demnach „Tage wie diese“ von den Toten Hosen. Zudem soll rund um die Spiele der WM-Song von 2006, „Zeit, dass sich was dreht“ von Herbert Grönemeyer, als „Signature Song“ gespielt werden.
„Major Tom“ ist seit März 2024 die offizielle Torhymne des viermaligen Weltmeisters. Der Song löste „Kernkraft 400“ von Zombie Nation ab. Mit der Änderung reagierte der DFB damals auf eine Online-Petition der Fans.