"Völlig losgelöst": DFB-Elf jubelt auch bei WM zu "Major Tom"

SID 12.06.2026 • 10:38 Uhr Der Hit aus den 1980er-Jahren wird beim XXL-Turnier wie bei der Heim-EM nach deutschen Treffern gespielt.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bejubelt ihre Tore auch bei der WM „völlig losgelöst“ zum Heim-EM-Hit „Major Tom“. Der Kultklassiker von Peter Schilling aus dem Jahr 1982 ist wie erwartet die offizielle „Torhymne“ der DFB-Auswahl in den Stadien des XXL-Turniers in den USA, Mexiko und Kanada. Das berichtet die Bild.

Erstmals und gleich möglichst oft zu hören sein soll der Hit beim Auftakt gegen Außenseiter Curacao am Sonntag (ab 19.00 Uhr im LIVETICKER) in Houston.

WM: DFB setzt auf bewehrte Songs

Wie die anderen Nationalverbände durfte der DFB eigene Lieder beim Weltverband FIFA einreichen. Nach deutschen Siegen läuft demnach „Tage wie diese“ von den Toten Hosen. Zudem soll rund um die Spiele der WM-Song von 2006, „Zeit, dass sich was dreht“ von Herbert Grönemeyer, als „Signature Song“ gespielt werden.