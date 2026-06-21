Vogts: Mögliches Frankreich-Duell als "Ansporn"

SID 21.06.2026 • 16:32 Uhr Der einstige Bundestrainer Berti Vogts sieht die deutsche Mannschaft gut aufgestellt. Gerade der Rückstand gegen die Elfenbeinküste sei hilfreich gewesen.

Der frühere Bundestrainer Berti Vogts sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM für die K.o.-Runde gut aufgestellt – auch das nun drohende frühe Topspiel solle dem Team von Julian Nagelsmann keine Sorgen bereiten.

„Sicherlich kann man sich Gedanken machen, dass der feststehende Gruppensieg bedeutet, dass wir früh auf Frankreich treffen können“, schrieb Vogts in seiner Kolumne für die Rheinische Post: „Aber bitte – das ist es doch, was eine WM ausmacht. Irgendwann kommen die großen Gegner, das darf keine Angst machen, sondern muss ein Ansporn sein.“

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Die Konkurrenz habe nun „gesehen, was die deutsche Mannschaft kann“, schrieb Vogts, der das DFB-Team 1996 zum EM-Titel gecoacht hatte. Der Last-Minute-Sieg am Samstag gegen die Elfenbeinküste (2:1) nach einem Rückstand könne durch sein Zustandekommen noch wertvoll werden.

„Das Gegentor war sogar gut für unsere Mannschaft. Es war ein Weckruf, mancher Spieler wird gesagt haben: ‚Moment mal, ich will gewinnen, dafür muss ich aber mehr machen.‘ Es war spürbar, dass das Gegentor die Spieler bei der Ehre gepackt hat“, schrieb Vogts.