Deutschlands WM-Auftaktgegner wendet Blamage ab - und feiert große Party

Selfies mit den Fans, Autogramme für die Kids, dazu die Anreise in einem Old-School-Bus – und ein 4:0 (0:0) gegen die Nachbarinsel Aruba in der Hauptstadt Willemstad: Deutschlands Auftaktgegner Curacao hat trotz Stotterstarts eine gelungene WM-Generalprobe hingelegt.
DFB-Gegner wendet Blamage ab
Der Ex-Hoffenheimer Joshua Brenet (53.), Jeremy Antonisse (68.), Liviano Comenencia (83.) und Juninho Bacuna (90.+1) trafen für die Nummer 82 der FIFA-Weltrangliste – und verhinderten nach torlosem Pausenstand eine Blamage gegen die Nummer 190 des Rankings.
Auf dem Weg zum Stadion sorgte das Team in einem hellblauen Bus mit offenen Fenstern für Aufsehen.
Curacaos B-Elf kaum stärker als Aruba
Der niederländische Erfolgscoach Dick Advocaat (78) hatte im ersten Durchgang nach dem 1:4 zuvor gegen Schottland fast die gesamte Startelf ausgetauscht und vorwiegend auf eine B-Elf gesetzt. Die war gegen Aruba, deren Team vorwiegend aus Spielern der zweiten und dritten niederländischen Liga bestand, kaum stärker.
Die zunächst geschonten Stars sorgten dann aber noch für ein Torfestival. Der vom Königreich Niederlande unabhängige Insel-Staat Curacao ist am 14. Juni als WM-Debütant Auftaktgegner der DFB-Elf in Houston/Texas (19.00 Uhr im LIVETICKER).
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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)
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