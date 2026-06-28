Vor DFB-Spiel: Deutscher Abend bei den Boston Red Sox

SID 28.06.2026 • 16:41 Uhr Bier, Oktoberfestmusik und ein Event-Shirt erwarten die deutschen Fans im Fenway Park.

Deutsche Fußball-Fans übernehmen den Fenway Park: Das Baseball-Team der Boston Red Sox lädt vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay zum deutschen Abend.

Wer sich der „German Celebration“ anschließt, erhält am Sonntag (19.20 Uhr Ortszeit) ein vergünstigtes Ticket für das Spiel gegen die New York Yankees, ein besonderes Shirt mit schwarz-rot-goldenen Applikationen und Zugang zur Fan-Party – stilecht mit Oktoberfest-Band.

Laut Auskunft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wurde zudem Verbandspräsident Bernd Neuendorf eingeladen, den traditionellen ersten Ball („Ceremonial First Pitch“) im ältesten Stadion der nordamerikanischen MLB zu werfen. Im WM-Verlauf haben bereits die schottischen und norwegischen Fans große Fußball-Partys beim Baseball gefeiert.