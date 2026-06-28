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Vor DFB-Spiel: Deutscher Abend bei den Boston Red Sox

Besonderes Event für deutsche Fans

Bier, Oktoberfestmusik und ein Event-Shirt erwarten die deutschen Fans im Fenway Park.
Ikonisch: Der Fenway Park in Boston
Ikonisch: Der Fenway Park in Boston
© AFP/GETTY IMAGES/SID/MADDIE MEYER
SID
Bier, Oktoberfestmusik und ein Event-Shirt erwarten die deutschen Fans im Fenway Park.

Deutsche Fußball-Fans übernehmen den Fenway Park: Das Baseball-Team der Boston Red Sox lädt vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay zum deutschen Abend.

Wer sich der „German Celebration“ anschließt, erhält am Sonntag (19.20 Uhr Ortszeit) ein vergünstigtes Ticket für das Spiel gegen die New York Yankees, ein besonderes Shirt mit schwarz-rot-goldenen Applikationen und Zugang zur Fan-Party – stilecht mit Oktoberfest-Band.

Laut Auskunft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wurde zudem Verbandspräsident Bernd Neuendorf eingeladen, den traditionellen ersten Ball („Ceremonial First Pitch“) im ältesten Stadion der nordamerikanischen MLB zu werfen. Im WM-Verlauf haben bereits die schottischen und norwegischen Fans große Fußball-Partys beim Baseball gefeiert.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt ihr erstes K.o.-Spiel bei einer WM seit zwölf Jahren am Montag (22.30 Uhr MESZ im LIVETICKER) im nahen Foxborough – im Stadion des Football-Teams der New England Patriots.

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