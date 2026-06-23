Vor Elfmeterschießen: FIFA will Münzwurf-Regel ändern

SID 23.06.2026 • 20:15 Uhr Der Vorschlag muss durch die Regelhüter verabschiedet werden. Die Zeit bis zur K.o.-Phase drängt.

Die FIFA plant während der laufenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada offenbar eine kurzfristige Regeländerung.

Wie unter anderem The Athletic berichtet, soll vor einem möglichen Elfmeterschießen nur noch ein Münzwurf durch den Schiedsrichter stattfinden. Die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) müssen dem Vorhaben zustimmen.

Der Weltverband erhofft sich die Verabschiedung des Vorschlags vor dem Beginn der K.o.-Runde am kommenden Sonntag.

Bei der Zustimmung durch das IFAB dürfte sich die Mannschaft, zu deren Gunsten der Münzwurf ausfällt, aussuchen, ob sie entweder den ersten Elfmeter schießen will oder auf welches Tor geschossen werden soll.

WM: Aktuell zwei Münzwürfe notwendig

Derzeit muss der Schiedsrichter zwei Münzwürfe ausführen: Einen, um zu entscheiden, wer zuerst schießt, und einen zweiten, um zu bestimmen, auf welches Tor geschossen wird.