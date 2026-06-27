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Vor Sechzehntelfinale: Ägypten bangt um Salah

Vor Sechzehntelfinale: Ägypten bangt um Salah

Der Offensivspieler musste ausgewechselt werden - der Trainer gibt jedoch vorerst Entwarnung.
Salah (r.) wird ausgewechselt
Salah (r.) wird ausgewechselt
© AFP/GETTY IMAGES /SID/STU FORSTER
SID
Der Offensivspieler musste ausgewechselt werden - der Trainer gibt jedoch vorerst Entwarnung.

Die ägyptische Fußball-Nationalmannschaft sorgt sich nach dem Einzug in die K.o.-Phase der WM um ihren Superstar Mohamed Salah. Der Offensivspieler vom FC Liverpool war während der Partie gegen den Iran (1:1) in der 57. Minute ausgewechselt und anschließend dabei gesichtet worden, wie er seinen linken Oberschenkel mit Eis kühlte.

„Er wird noch untersucht von den Ärzten, wir warten noch auf den Bericht“, erklärte Trainer Hossam Hassan. Er habe mit Salah schon gesprochen, dieser habe ihm gesagt, es sei keine große Verletzung. „Ich denke, er wird zurück sein. Als ich mit ihm geredet habe, hat er mir versichert, dass alles gut werden wird.“

Bis zum Sechzehntelfinale bleibt Ägypten noch fast eine Woche. Als Zweiter der Gruppe G trifft das Team von Hassan am Freitag (20.00 Uhr MESZ) in Dallas auf Australien.

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