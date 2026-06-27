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Update zu DFB-Shootingstar

Gute Nachricht fürs DFB-Team

Nathaniel Brown steht Deutschland im Sechzehntelfinale gegen Paraguay wieder zur Verfügung. Der Linksverteidiger musste zuletzt verletzungsbedingt pausieren.
Nathaniel Brown soll zum FC Bayern wechseln. Auf einer Pressekonferenz beim DFB wird er von einem Reporter auf die Gerüchte angesprochen und muss abschließend zwinkern.
SID
Nathaniel Brown steht Deutschland im Sechzehntelfinale gegen Paraguay wieder zur Verfügung. Der Linksverteidiger musste zuletzt verletzungsbedingt pausieren.

Aufatmen bei Julian Nagelsmann: Linksverteidiger Nathaniel Brown ist nach seinen leichten Adduktorenproblemen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und steht dem Bundestrainer damit im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay (am Montag ab 22.30 Uhr im LIVETICKER) zur Verfügung.

Brown war im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2) von David Raum ersetzt worden.

Völler strahlt Zuversicht aus

Nagelsmann begrüßte beim Training am Samstag im Spry Soccer Stadium in Winston-Salem alle 25 verbliebenen Spieler. Die Abschlusseinheit findet am Sonntagmorgen (Ortszeit) statt, ehe es danach im FIFA-Charterflieger nach Boston geht. Das Sechzehntelfinale findet am Montag in Foxborough statt.

„Ich bin völlig beruhigt und relaxt, am Montag wird die Mannschaft alles reinhauen“, versicherte DFB-Sportdirektor Rudi Völler mit Blick auf das Spiel.

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