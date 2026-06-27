Update zu DFB-Shootingstar

Aufatmen bei Julian Nagelsmann: Linksverteidiger Nathaniel Brown ist nach seinen leichten Adduktorenproblemen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und steht dem Bundestrainer damit im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay (am Montag ab 22.30 Uhr im LIVETICKER) zur Verfügung.
Gute Nachricht fürs DFB-Team
Nathaniel Brown steht Deutschland im Sechzehntelfinale gegen Paraguay wieder zur Verfügung. Der Linksverteidiger musste zuletzt verletzungsbedingt pausieren.
Brown war im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2) von David Raum ersetzt worden.
Völler strahlt Zuversicht aus
Nagelsmann begrüßte beim Training am Samstag im Spry Soccer Stadium in Winston-Salem alle 25 verbliebenen Spieler. Die Abschlusseinheit findet am Sonntagmorgen (Ortszeit) statt, ehe es danach im FIFA-Charterflieger nach Boston geht. Das Sechzehntelfinale findet am Montag in Foxborough statt.
„Ich bin völlig beruhigt und relaxt, am Montag wird die Mannschaft alles reinhauen“, versicherte DFB-Sportdirektor Rudi Völler mit Blick auf das Spiel.