Update zu DFB-Shootingstar

SID 27.06.2026 • 23:19 Uhr Nathaniel Brown steht Deutschland im Sechzehntelfinale gegen Paraguay wieder zur Verfügung. Der Linksverteidiger musste zuletzt verletzungsbedingt pausieren.

Aufatmen bei Julian Nagelsmann: Linksverteidiger Nathaniel Brown ist nach seinen leichten Adduktorenproblemen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und steht dem Bundestrainer damit im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay (am Montag ab 22.30 Uhr im LIVETICKER) zur Verfügung.

Brown war im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2) von David Raum ersetzt worden.

Völler strahlt Zuversicht aus

Nagelsmann begrüßte beim Training am Samstag im Spry Soccer Stadium in Winston-Salem alle 25 verbliebenen Spieler. Die Abschlusseinheit findet am Sonntagmorgen (Ortszeit) statt, ehe es danach im FIFA-Charterflieger nach Boston geht. Das Sechzehntelfinale findet am Montag in Foxborough statt.