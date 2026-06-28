Vor Start in K.o.-Runde: DFB-Team hebt ab nach Boston

SID 28.06.2026 • 22:27 Uhr Manuel Neuer und Co. machen sich auf den Weg zum Sechzehntelfinale gegen Paraguay.

Manuel Neuer, Jamal Musiala und Rudi Völler gaben den Fans am Zaun noch Autogramme, dann ging es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und den DFB-Sportdirektor in den Flieger zum ersten Spiel in der K.o.-Runde der WM.

Um 15.52 Uhr Ortszeit hob die Maschine vom Smith Reynolds Airport in Winston-Salem nach Boston ab, vor dessen Toren in Foxborough am Montag (22.30 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) Paraguay im Sechzehntelfinale wartet.

Zuvor hatte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in seinem WM-Camp das Abschlusstraining ohne Personalsorgen absolviert. Der Bundestrainer begrüßte zur Einheit in Winston-Salem am Sonntagvormittag alle 25 verbliebenen Kaderspieler plus Trainingstorhüter Jonas Urbig.