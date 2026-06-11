2026: Mexikanische Euphorie vor WM-Eröffnung

SID 11.06.2026 • 19:54 Uhr Vor dem Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika kommt es zu Tumulten auf dem Zócalo.

Vor der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft ist es in Mexiko-Stadt zu chaotischen Szenen gekommen. Vor dem Anstoß der Auftaktpartie zwischen dem Co-Gastgeber und Südafrika am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) versuchten Tausende Fans, sich in die offizielle Fanzone auf dem Zócalo zu drängen. Dies berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP.

„Hört auf, zu drängeln und zu schubsen, hier sind Kinder, ihr benehmt euch wie Tiere“, rief ein Stadtbeamter über ein Megafon in die Menge. Der Zugang zum Fanfest auf dem berühmten Marktplatz wurde durch Metallbarrieren behindert, die in den vergangenen Tagen wegen der Lehrerproteste aufgestellt worden waren.