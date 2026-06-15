Vor WM-Spiel: Buschfeuer am Stadtrand von Miami

SID 16.06.2026 • 00:12 Uhr In der Nähe von Miami gibt es ein Feuer. Die erste Begegnung in der Florida-Metropole wird davon jedoch nicht beeinträchtigt.

Vor der WM-Partie zwischen Saudi-Arabien und Uruguay (im LIVETICKER) ist am Stadtrand von Miami ein großes Buschfeuer ausgebrochen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, gab es im Westen des Miami-Dade County einen großen Brand.

Die Rauchwolken waren noch im gut 20 Kilometer Luftlinie entfernten Stadion gut zu sehen. Luftaufnahmen zeigten, wie die Flammen rasch mehrere Hektar Land verschlangen, wobei ein Abschnitt gefährlich nahe an einer Gruppe von Stromleitungen brannte.

WM 2026: Feuer ohne Einfluss auf Partie

Der Brand wurde schnell auf Gefahrenstufe zwei hochgestuft, sodass sich auch Luftrettungsteams mit Wasserabwürfen an den Löscharbeiten beteiligten. Die Maßnahmen dauern noch an, über Verletzte oder Schäden an Gebäuden wurde bislang nichts bekannt.