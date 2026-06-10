Vor WM-Start: Gascoigne setzt auf Teamgeist wie 1990

SID 10.06.2026 • 12:40 Uhr Der Ex-Nationalspieler will "elf Kapitäne" bei den Engländern auf dem Platz sehen.

Paul Gascoigne setzt vor der Fußball-WM auf den Teamgeist im englischen Lager und erinnert an die besondere Atmosphäre beim Turnier 1990 in Italien. Der frühere Nationalspieler äußerte die Hoffnung, dass die aktuelle Auswahl an die „unglaubliche“ Geschlossenheit von damals anknüpfen kann. England startet mit Nationaltrainer Thomas Tuchel am 17. Juni in Dallas gegen Kroatien in die Gruppenphase.

„Du willst elf Kapitäne auf dem Platz haben. Wenn du bei einer WM spielst, kannst du es dir nicht leisten, jemanden mitzuschleppen“, sagte Gascoigne bei ITV: „Die Spieler, die nicht gespielt haben, standen damals voll hinter der Mannschaft. Das Wichtigste ist der Teamgeist, weil der einen weit bringen kann.“