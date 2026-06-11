Während WM: Ecuadorianischer Präsident senkt Bierpreise

SID 11.06.2026 • 23:43 Uhr Beim deutschen Gruppengegner wird die Sonderverbrauchssteuer für den Zeitraum der WM ausgesetzt.

Vier Tage vor dem ersten WM-Spiel Ecuadors wählte Präsident Daniel Noboa einen etwas anderen Ansatz, um das südamerikanische Land auf das Turnier einzustimmen. Wie Noboa am Donnerstag bei der Einweihung eines Straßenbauprojekts bekannt gab, entschied er sich, den Bierpreis für die Dauer der Weltmeisterschaft zu senken.

„Wir werden die Sonderverbrauchsteuer auf alle in Maßen konsumierten Getränke, einschließlich Bier, während der Weltmeisterschaft abschaffen. Auf diese Weise wird der Bierpreis um mehr als 20 Prozent sinken“, sagte der Präsident und fügte hinzu, dass „sich ohnehin schon alle mehr auf Fußball als auf alles andere konzentrieren“.